Maroc: Sur les pas de Leila Alaoui

Le vernissage de l'exposition photographique "Sur les pas de Leila Alaoui" aura lieu le jeudi 5 octobre à la galerie de la mosquée Hassan II à Casablanca. Organisée par la Fondation Leila Alaoui en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca, cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 20 octobre, est composée de 24 œuvres de l'artiste marocaine, indique un communiqué du CCME parvenu vendredi à la MAP.

La galerie de la mosquée abritera les fragments des deux expositions de Leila Alaoui, à savoir "Les Marocains" et "No Pasara". "Les Marocains" est une série de portraits photographiques grandeur nature réalisés dans un studio mobile que Leila a transporté autour du Maroc. " Je me suis lancée dans un road trip au Maroc rural afin de photographier des femmes et des hommes appartenant à différents groupes ethniques, berbères, arabes. Ma démarche qui cherche à révéler plus qu'à affirmer, rend les portraits réalisés doublement documentaires puisque mon objectif -mon regard- est à la fois intérieur et critique, proche et distancié, informé et créatif", avait-elle souligné.

"No Pasara", le deuxième fragment de l'exposition de l'œuvre de Leila Alaoui, dresse un portrait des jeunes marocains qui rêvent d'un avenir meilleur de l'autre côté de la Méditerranée. Les clichés témoignent de leurs réalités et de leurs illusions, car si la possibilité de brûler les frontières demeure incertaine, beaucoup finissent par brûler leur identité, leur passé et souvent leur vie.

En marge de cette exposition, des ateliers d'écritures seront animés au profit de l'Académie des arts traditionnels, établissement de formation des cadres supérieurs et de recherche dans le domaine des arts traditionnels relevant de la Fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca, ajoute le communiqué. "Leila était une promesse dont nous pouvions commencer à entrevoir la réalisation...

Son talent et son regard sur le monde faisaient d'elle une artiste unique", affirme la présidente de la Fondation Leila Alaoui, Christine Alaoui, citée par le communiqué, ajoutant que la photographe marocaine "avait un chemin artistique qui au-delà de la photographie soulevait la question de notre humanité".

Leila Alaoui a été tragiquement tuée en janvier 2016 lors des attaques terroristes à Ouagadougou, au Burkina Faso, rappelle-t-on.