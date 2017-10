Maroc: Début du cessez-le-feu en Colombie avec l'ELN

Certains observateurs jugent que la trêve avec l'ELN pourrait être plus fragile que celle conclue avec les Farc: cette dernière guérilla ayant toujours eu une organisation verticale, tandis que l'autre rébellion possède une structure plus "fédérée", chaque front ayant son mot à dire.

La guérilla exige pour sa part du gouvernement de meilleures conditions pour ses quelque 450 membres emprisonnés et le renforcement de la protection des leaders d'associations et défenseurs des droits de l'Homme, dont quelque 190 d'entre eux ont été assassinés depuis janvier 2016, la plupart par d'ex-paramilitaires.

Après l'accord historique signé en novembre 2016 avec la guérilla des Farc, M. Santos, qui quitte le pouvoir en août 2018, entend parvenir à une "paix complète" pour son pays déchiré par une guerre fratricide qui a fait au moins 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et environ sept millions de déplacés.

"Et, bien sûr, elle doit cesser toute action offensive contre nos forces armées et de police", a ajouté le dirigeant en s'adressant à l'armée avant le début de la trêve.

Samedi, le chef négociateur du gouvernement, Juan Camilo Restrepo, a condamné la "charge insensée" de la guérilla et a dit espérer que l'ELN "tienne sa parole" et efface la "mauvaise image et l'incrédulité" qu'elle suscite.

