Madagascar: THB Ligue des champions - Journée des matches nuls à Mahajanga

La deuxième journée de la seconde phase de la THB Ligue des champions de football a donné lieu à des matches nuls dans le groupe majungais où le grand perdant pourrait être la CNaPS Sport tenue en échec par une étonnante USSK d'Ambanja.

Un score de parité de 1 à 1 qui risque de tout chambouler.

La seconde phase de la THB Ligue des champions promet de devenir une bataille rangée après les surprises de la journée d'hier.

D'abord à Mahajanga où la grosse surprise du jour reste ce match nul de 1 but partout de la CNaPS contre l'USSK Ambanja. Un crime de lèse majesté que le camp de la CNaPS aura intérêt à oublier au plus vite même s'il reste encore en tête du classement car entre-temps, ses adversaires directs, enfin des supposés comme tels, notamment l'Ajesaia et le HZAM Amparafaravola se sont également séparés sur le score nul et vierge.

Apprentissage. Et pour couronner le tout, Varatraza Antsohihy et FC Maeva ont signé leur premier point en se séparant sur le score de 2 buts partout.

Et si c'est loin d'être facile à Mahajanga, la situation reste également compliquée à Fianarantsoa où le match phare de la journée d'hier a vu une victoire de 1 à 0 du COSFA face au JET Mada. Une issue quelque peu surprenante alors qu'on donnait la formation d'Itasy favorite. Mais sur le terrain, la chance a choisi les militaires qui n'auront pas cependant la partie facile devant Elgeco Plus et même le FC Angèle.

Ce dernier a montré un réel potentiel en tenant en échec, 1 à 1, le Top Dom qui avait pourtant de solides ambitions en venant à Fianarantsoa. Mais de toute évidence, l'équipe dirigée par les deux illustres internationaux, Abdou Bin Amido et Kira Michel, doit encore poursuivre son apprentissage chez l'élite.

Mais s'il y a un club qui s'est considérablement compliqué sa tâche, c'est bien le Zanakala qui a échoué devant Elgeco Plus par 2 à 0. Une seconde défaite déjà synonyme d'élimination car on ne voit pas comment les protégés de Mamy Be pourraient s'y prendre pour renverser la situation.

Mais ne jurons de rien car en tenant compte à ce qui arrive actuellement à la CNaPS Sport, il faudrait se méfier de tout le monde.