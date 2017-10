Ile Maurice: Il «simule» sa mort et se réfugie dans le pays - La fille de Benjamin Goder est à ses trousses

«J'ai contacté plusieurs de ses amis, d'autres personnes qui le connaissaient, des membres de sa famille. Certains m'ont affirmé qu'il était en vie et qu'ils l'avaient vu il y a trois ou quatre ans.»

Son père, Benjamin Goder, est-il vraiment mort ou fait-il semblant de l'être... depuis 31 ans ? Cette question turlupine Yvonne Goder, une Britannique. Elle aurait appris qu'il aurait mis en scène sa mort en 1986, en Angleterre, avant de mettre le cap sur Maurice. La jeune femme, qui se trouve actuellement au pays, compte porte plainte aux Casernes centrales au courant de la semaine.

Yvonne Goder raconte que c'est en 2001 que sa mère, Efi Goder-Marsh, aujourd'hui âgée de 60 ans, a découvert la supercherie. A l'époque, cette dernier a été informée que le cercueil dans lequel avait été enterré son époux, qui «avait succombé» à un cancer, était vide.

En ce temps-là, le couple Goder possédait une agence de voyages en Angleterre. Un an avant d'apprendre sa présumée maladie, Benjamin Goder aurait contracté plusieurs polices d'assurances et les comptes de la compagnie ont commencé à afficher plusieurs anomalies. «Ma mère était naïve et ne se rendait pas compte. Elle ne faisait pas le lien entre les incohérences. Elle s'est retrouvée avec des accusations et une peine d'emprisonnement», se révolte Yvonne Goder.

Et puis un soir, Benjamin est mort... «Ce sont ses amis qui s'étaient chargés d'organiser les funérailles, mais ils n'ont pas vu son corps eux non plus. Le cercueil était déjà fermé», avait déclaré Efi GoderMarsh au site express.co.uk l'an dernier.

Depuis, Yvonne Goder tente de tirer cette affaire au clair. Elle a entamé des recherches sur la mort mystérieuse son père et c'est là qu'elle aurait découvert qu'il aurait simulé sa propre mort avec l'aide de ses amis et de ses proches. Une partie de la famille de Benjamin Goder se trouve en Angleterre depuis très longtemps et d'autres membres vivent toujours à Maurice.

En 2013, la jeune femme pose ses valises à Maurice. Quelques semaines après, les informations qu'a récoltées Yvonne Goder l'ont menée au domicile d'un homme à Mahébourg. Sur place, elle aurait vu un homme qui ressemble fortement à Benjamin Goder.

L'individu en question s'est montré hostile après qu'elle lui a expliqué les raisons de sa présence. Il lui a claqué la porte au nez. La seule chose qu'elle a emportée ce jour-là, c'est la photo d'une de ses mains agrippant les barreaux d'une fenêtre de la maison de son père, après qu'il s'est caché derrière des rideaux.

«C'était lui. Il ressemblait exactement à l'homme que ma mère m'avait décrit. J'ai contacté plusieurs de ses amis, d'autres personnes qui le connaissaient, des membres de sa famille. Certains m'ont affirmé qu'il était en vie et qu'ils l'avaient vu il y a trois ou quatre ans. On m'a montré le restaurant où on l'a déjà vu manger. Mais après avoir contacté l'un de ses cousins, les autres proches se sont murés dans le silence», explique Yvonne Goder, qui vient de se marier.

Contacté par l'express, le chauffeur de taxi à qui Yvonne avait parlé lors de sa première visite en 2013 affirmequ'il connaissait effectivement Benjamin Goder. «J'ai connu Goder lorsqu'il travaillait comme agent de sécurité. Il était toujours posté au portail de l'hôtel Blue Lagoon. Je crois qu'il est décédé. Il vivait aux alentours de Résidence La Chaux», a-t-il confié.

Le cousin de Benjamin Goder, qu'Yvonne avait rencontré, déclare, lui, que la dernière fois qu'il lui a parlé remonte au moment où il est parti pour l'Angleterre. Version que contredit Yvonne Goder, car un des amis de son père, un ancien pompier, lui a raconté qu'il a reçu des instructions venant de ce cousin de ne rien divulguer.