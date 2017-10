Cameroun: Coopération portuaire - Le port de Kribi, plaque tournante

Le secrétaire général de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre a eu une séance de travail avec le directeur général du PAK le 27 septembre 2017

Le port autonome de Kribi (PAK) devra jouer un rôle de premier plan dans la compétitivité et la performance des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est ce que souhaite l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC). Le secrétaire général de cette association, le Nigérian Michael A. Lugujes est venu à Kribi le 27 septembre 2017, exprimer ce vœu au directeur général du PAK, Patrice Melom. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les modalités d'adhésion rapide du PAK à l'AGPAOC, une organisation panafricaine dont le but est d'accompagner le développement harmonisé des places portuaires d'Afrique. D'après le secrétaire général de l'AGPAOC, le port de Kribi, compte tenu de ses potentialités élevées, joue un rôle majeur dans la coopération interportuaire en Afrique.

Michael A. Luguje est aussi venu au Cameroun pour rencontrer les dirigeants de l'Autorité portuaire nationale et ceux du port autonome de Douala. Les entretiens seront centrés sur les dossiers urgents de coopération entre les ports et la redynamisation de la coopération avec le Cameroun. Le pays a des membres influents au siège de l'AGPAOC. Selon le chef de département de la coopération, de la planification et de la veille stratégique au PAK, Jean Emmanuel Zoa Zibi, le Cameroun, à jour de ses cotisations, adhère aux objectifs stratégiques pour l'émergence solidaire des ports d'Afrique, et reste disposé à envoyer ses experts sollicités aux trois comités techniques de l'AGPAOC. En quittant le port de Kribi, le secrétaire général de l'AGPAOC a exhorté les autorités camerounaises à soutenir davantage cette coopération. « A partir du port de Kribi, le paysage portuaire africain gagnera en attractivité et en compétitivité », a-t-il dit.