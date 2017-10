Cameroun: Conduite des projets - Option développement durable

Ce qui a justifié la raison d'être des assises de Ngaoundéré qui se sont tenues à la Maison de l'élevage et du Développement durable sise à la Délégation régionale du MINEPIA. « Il est question de parler non seulement des textes mais aussi d'apprendre l'esprit du texte à travers cet atelier d'échanges », a rappelé Tchouassi Wansi, cadre chargé des aspects socio environnementaux au Pndp Adamaoua. Le Préfet du département de la Vina, Luc Ndongo, qui présidait l'atelier, a rappelé l'urgence à mettre en pratique de la notice d'impact environnement sans laquelle le développement à la base est difficile. Les travaux de deux jours ont ainsi permis d'aboutir à un ensemble de résolutions.

Une rencontre de deux jours s'est tenue récemment à Ngaoundéré dans le but « d'harmoniser la compréhension des outils de prise en compte des aspects environnementaux » par tous les acteurs impliqués dans la réalisation des investissements. En effet, depuis 2016, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable (MINEPDED), a publié des textes relatifs aux études environnementales et sociales. Les maires sont fortement impliqués pour promouvoir le développement à la base. De l'avis des responsables du Programme national de développement participatif (PNDP), « un an après, l'on note une utilisation fantaisiste du formulaire socio-environnemental ne donnant pas lieu à la prise en compte des mesures environnementales, une connaissance approximative du rôle des parties prenantes, une faible implication dans les opérations de suivi de la réalisation des microprojets, entre autres ».

