Cameroun: Réfugiés - Stratégies pour 2018

Sous la présidence du gouverneur de la région, le HCR et les autres agences humanitaires viennent de boucler deux jours de travail à ce sujet.

Maroua (Diamaré) - Si à ce jour, la courbe de la situation sécuritaire dans la région de l'Extrême-Nord est décroissante, il n'en est pas autant pour la prise en charge des réfugiés et déplacés internes, victimes du conflit Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Qu'il s'agisse des ONG humanitaires, des autorités administratives voire traditionnelles ou même les populations hôtes, le défi est non seulement celui d'assurer la ration alimentaire des réfugiés et déplacés internes et tout ce qui peut accompagner cette prise en charge, mais il est aussi question d'organiser les départs volontaires et faciliter l'intégration socioéconomique pour ceux qui décideront plutôt de rester au Cameroun.

Voilà brossé le leitmotiv de la rencontre pour l'élaboration du plan d'intervention régional de prise en charge des réfugiés en 2018 convoquée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui s'est tenue à mercredi et jeudi derniers à Maroua. En effet d'après le Gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, il est question d'évaluer les actions humanitaires, d'analyser les gaps et les défis et surtout de planifier les projets prioritaires pour le compte de l'année 2018. Selon les chiffres prévisionnels du HCR, il est prévu la prise en charge de 60.000 réfugiés pour le camp de Minawao, plus de 30 000 réfugiés hors camp, les nouveaux arrivés et les naissances étant estimés au nombre de 1000.

Donc au total c'est environ 100 000 réfugiés nigérians et 230 000 déplacés internes qu'il faudra prendre en charge courant 2018 dans la région de l'Extrême-Nord. Pour ce qui est de l'avenir des réfugiés, leur autonomisation reste la priorité. Mamady Fatta Kourouma, le chef de cette sous délégation du HCR à Maroua, dit à cet effet qu'un accent particulier sera mis sur les populations hôtes et les refugiés hors camp qui jusqu'ici n'ont pas encore bénéficié d'un accompagnement pouvant leur permettre d'être autonome et de ne pas vivre exclusivement sous assistance humanitaire.