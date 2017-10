Cameroun: Prévention routière - La gendarmerie fait sa rentrée

L'opération a consisté en l'identification systématique des personnes à bord de véhicules, le contrôle des pièces et des bagages, vérification du bordereau de bord, entre autres. L'objectif, selon le général de brigade, est non seulement de réduire sensiblement et progressivement le nombre d'accidents aisi que des morts sur nos routes, de jour comme de nuit, mais également de dissuader les automobilistes délinquants par l'application intégrale du dispositif légal et répressif en matière de circulation routière. C'était également l'occasion pour les agents de contrôle d'amener les usagers de la route à adopter une attitude responsable et citoyenne à bord des véhicules afin de sécuriser notre réseau routier national.

Garoua (Bénoué)- Samedi dernier au poste de contrôle de Baïla, à Tchontchi Golombe, une localité située à une soixantaine de Km de Garoua, l'affluence était inhabituelle. Des files de véhicules rangés de part et d'autre de la chaussée, sur ordre des éléments de la gendarmerie habillés en chasuble, présageaient qu'une opération spéciale de contrôle s'y déroulait. En effet, dans le cadre de la campagne nationale routière qu'a organisée la gendarmerie nationale en prélude à la rentrée scolaire, les opérations de contrôle et répression des infractions routières ont redémarré sur la nationale n°1. Le Général de Brigade Divine Ekongwesse Ndoko, commandant la 3e région de gendarmerie, est descendu personnellement sur le terrain pour superviser cette campagne.

