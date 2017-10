Cameroun: Canal du Mfoundi - Le nouveau visage se dessine

Les travaux estimés à 47,9 milliards de F et qui s'étendent sur une distance de cinq kilomètres rentrent dans le cadre de la deuxième phase du Projet d'assainissement de Yaoundé (PADY II). « Nous avons d'autres avenants. Ceci dans la mesure où les travaux vont continuer jusqu'à l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Nous espérons que tout sera bouclé en 2018 », rassure un responsable du PADY II. L'objectif final dudit projet vise l'amélioration de façon pérenne des conditions d'assainissement pluvial, d'hygiène et de santé des populations de Yaoundé.

« Il ne nous reste que la partie qui s'étend du lieu-dit Sofavinc jusqu'au premier échangeur. Cette partie est en train d'être terrassée, puisque nous avons déjà coulé le béton à l'intérieur. N'eut été la saison de pluies, nous serions déjà bien avancés », explique un employé. Dans cette partie, les voies d'accès sont déjà ouvertes et toutes convergent vers la SCDP. « Il reste qu'on règle la couche de base pour poser le bitume », conclut notre interlocuteur. « Toutes les bouteilles vides qui obstruaient le passage des eaux de pluies ont été dégagées. Le paysage de ce côté est beau à voir et les inondations ont disparu. Quand les travaux seront achevés, la vue sera magnifique », se réjouit Stève H., un autre riverain.

De la sortie située à la maison du parti jusqu'au Lac municipal, le tracé est visible. « Une fois que les routes seront achevées, les véhicules pourront circuler et la zone sera désengorgée», se réjouit un riverain. Du côté de la SCDP jusqu'à Ahala, le canal affiche fière allure. De part et d'autre, les espaces aménagés pour la chaussée portent déjà du gravier. Signe que la pose du bitume est entamée. Au niveau de l'échangeur n°1, un dalot à sens unique est en train d'être réalisé en plus des deux autres déjà au point. Des ouvriers s'attèlent à la confection de la dalle de transition pour éviter les affaissements de remblais. Non loin de là, une pelle excavatrice continue les terrassements.

Au quartier Melen à Yaoundé, à quelques pas du Camp Yeyap, le canal du Mfoundi s'étend sur environ 1,300 km. Les eaux de pluies y sont canalisées. Deux engins sont garés depuis quelques semaines après avoir terrassé les espaces réservés à la pose du bitume des deux côtés du canal. Même les caniveaux sont aménagés et n'attendent que le béton. « Tout est presque achevé et n'attend que le bitumage. Avant le démarrage de la prochaine phase, nous travaillons sur un mur détruit au moment des travaux. Nous avons marqué un temps d'arrêt en raison des pluies », lance un ouvrier.

