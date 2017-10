Madagascar: Décès du coach seychellois - Le rapatriement de la dépouille en suspens

Pour précaution, tous les membres des délégations participantes à la CCCOI, joueurs et joueuses, dirigeants, entraineurs et arbitres ont tous dû passer par un dépistage effectué par les médecins désignés par le ministère de la Santé publique, l'après-midi du samedi. Inévitable, cet incident aura des répercussions négatives sur le tourisme à Madagascar, ainsi que l'accueil des prochaines compétitions internationales sur le sol malgache.

Dans le but d'éviter tout débordement des spectateurs venus nombreux au Palais des sports l'après-midi, mais ignorant encore de la décision gouvernementale, l'organisation a dû renforcer les éléments des forces de l'ordre. Heureusement que les matches ont été diffusés en direct sur la chaine nationale samedi et dimanche.

La fédération malgache de basketball, organisatrice de la CCCOI a pris en charge tout ce qui est administratif et financier. Au début, le défunt devrait être rapatrié hier, mais après la confirmation du cas de peste, la discussion se poursuit encore entre les deux gouvernements malgache et seychellois.

Le mardi soir, le coach seychellois a été d'abord évacué à l'hôpital Mpitsabo Mikambana, puis transféré à la Polyclinique Behoririka le mercredi matin, et à l'Espace médical un peu plus tard avant d'être évacué à l'hôpital militaire à Soavinandriana, où il a succombé vers 19 heures.

Une réunion d'urgence dirigée par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier s'est tenue samedi matin en présence du ministre de la Santé, celui de la Jeunesse et des sports, celui de l'Eau, de l'Énergie et des hydrocarbures, ainsi que des représentants de l'UNICEF, OMS et PNUD.

