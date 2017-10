Madagascar: Épidémie - Alerte générale sur la peste pulmonaire

Des opérations de désinfection et de désinsectisation seront, également, opérées au niveau des établissements scolaires, des stationnements, des moyens de transport en commun. Les vols internationaux et nationaux ne seront pas suspendus, mais le suivi de l'état de santé des passagers sera renforcé.

Face à cette épidémie de peste qui sévit Madagascar, le gouvernement malgache, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a pris la décision de suspendre tout évènement public jusqu'à nouvel ordre, pour éviter la propagation de la maladie, comme l'a annoncé le premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, samedi, lors d'une réunion d'urgence sur la stratégie de lutte contre la peste, à Mahazoarivo. « On ne sait plus qui est affecté par la maladie et qui ne l'est pas », souligne une source avisée.

Parmi les vingt personnes traitées de la peste pulmonaire, sept seraient des agents de santé, selon une information envoyée, hier. Un malade se serait évadé. Ce qui va compliquer encore plus la tâche. Le ministre de la Santé publique, accompagné par les partenaires techniques et financiers, effectuera une descente sur place, cette semaine.

Le second, une femme qui rentrait de Toamasina à bord d'un taxi-brousse et qui a tout de suite été emmenée à l'hôpital, à bord d'un taxi-ville, selon une source au sein du ministère de la Santé publique. Elle aurait tiré sa révérence dans ce moyen de transport, dans l'enceinte de l'hôpital. Tous ceux qui ont été dans le même taxi-brousse que cette femme, devraient aller dans un centre de santé, pour une chimio prophylaxie de contact, autrement, ils risquent la maladie.

