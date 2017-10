Maroc: SM le Roi félicite le Président de République de Guinée à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à M. Alpha Condé et de davantage de progrès et de prospérité au peuple guinéen frère, sous la conduite éclairée du Président de la République de Guinée.

Le Souverain se félicite de l'excellence des relations de coopération qui lient les deux pays et assure le Président Condé de Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune pour aller de l'avant dans leur consolidation, en vue de les hisser au niveau d'un partenariat exemplaire, digne des liens historiques de fraternité africaine et de solidarité agissante qui unissent les deux peuples.

SM le Roi saisit également cette opportunité pour louer l'action soutenue menée par le Président Condé afin d'assurer au peuple guinéen frère davantage de développement et de bien-être, étant convaincu que le raffermissement des relations entre les deux pays est à même de permettre la réalisation d'encore plus d'acquis pour les deux peuples, et de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et du développement durable du continent africain