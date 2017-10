Guinée: Les autorités rendent hommage aux martyrs de l'indépendance à Siguiri

Ce jour lundi 02 octobre 2017, une date très inoubliable dans l'histoire de la Guinée. Elle se fête sur toute l'étendue du territoire guinéen et par tous les Guinéens.

Ce lundi matin à siguiri , au programme tout à commencé à la place des martyrs dans la cour de la maison des jeunes au quartier centre-da dans les bandes de 09h 30.

À 08h00 déjà, les phanpharistes avaient envahis la cour, et les jeunes étaient venus d'un peu par tout à siguiri ainsi que les sages et sur tout les différentes autorités locales avant l'arrivée du préfet El Hadj Ibrahima Kalil Keita et sa suite.

A 09h 25mn le préfet a apparu avec ses membres et a commencé à saluer un à un toutes les forces de l'ordre et de sécurité qui étaient déjà présentes et à 09h 30, il a passé aux jets des fleurs en s'agenouillant devant le monument.

Après ce petit moment significatif en présence des officiers du service environnement, la police, l'armée de terre, les autorités communales et toute la presse de la place, le préfet a demandé à tout le monde de se diriger au stade Ibrahima Permi Magassouba de la Nanko.

Finalement c'est à 10h 20 que les autorités ont quitté à la place des matyrs pour le stade .

Toute la journée sera consacrée par les différentes démonstrations des militaires, la prestation des artistes, les différents discours de paix et de concorde sociale.