Sénégal: Budget du ministère des sports - Le mouvement sportif attend son 1%

Dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2012, le candidat Macky Sall avait donné un grand espoir au mouvement associatif et sportif du Sénégal.

Et pour cause, à deux reprises, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar avait rencontré le monde sportif en lui promettant de faire passer le budget du département des Sports à 1% du budget national.

Ce, dès sa prise du pouvoir. Ceux qui y avaient cru en applaudissant des deux mains, vont tomber à la renverse quand ils découvriront qu'une telle promesse n'avait pas été prise en compte. Face à la désolation du mouvement sportif et les critiques qui ont suivi, les autorités avancent que «l'augmentation devrait être progressive sur cinq ans» et non applicable dès la première année d'exercice.

Seulement, après cinq années d'exercice, le constat est le même. Le budget du département des Sports n'a toujours pas atteint les 1% comme promis en ... 2012

Pourtant rien que les sollicitations pour les compétitions internationales dépassent 4 milliards alors que l'enveloppe disputée dans l'arbitrage budgétaire est de 900 millions. Le football et le basketball se taillant, comme chaque année, la part du lion, les autres disciplines peinent à mener à bien leur mission et se contentent des miettes.

«On ne demande pas l'égalité dans le traitement avec le football ou le basketball. Toutefois, il faut un minimum d'équité pour certaines disciplines. Surtout celles qui font retentir l'hymne national partout dans le monde», confie avec amertume un président de la Fédération sportive sous le couvert de l'anonymat.

Absence d'infrastructures

Face à cet état de fait, il ne serait pas incongru de s'interroger sur la volonté politique du régime de Sall de faire du Sénégal un hub sportif digne de son rang.

Surtout que présentement, notre pays ne peut accueillir aucune compétition majeure dans les sports collectifs, notamment le football, le basketball, le handball ou le volleyball chez les séniors. Les «Lions» de football n'ont-ils pas, à titre d'exemple, été condamnés à l'errance, après juste la suspension du stade Léopold Sédar Senghor suite aux malheureux événements ayant émaillé le match Sénégal-Côte d'Ivoire pour le compte des éliminatoires de la CAN 2013 ?

Pendant ce temps, ailleurs en Afrique on accélère la cadence. Un président comme Ali Bongo du Gabon semble avoir tout compris en misant sur le sport. Invitations de Pelé, de Messi, de Teddy Riner, accueil de la finale du Trophée des Champions, co-organisation de la CAN 2012, organisation de celle 2017, l'homme ne rate plus une seule occasion pour faire de son pays une destination privilégiée du sport, à l'instar du Qatar ou encore de Monaco. Le Sénégal n'en est pas encore là. Mais l'espoir est permis. Surtout après les actes que vient de poser Macky Sall et qui méritent d'être encouragés pour tous les amoureux du sport.

La construction d'une Arène nationale va dans ce sens. La pose de la première pierre a été effectuée le 7 avril dernier, rendez-vous au mois d'août 2018 pour la fin des travaux qui sont estimés à 28 mois.

Après ce complexe sportif, le Président Sall a aussi procédé le 9 mai dernier à la pose de la première pierre du Palais des Sports «Dakar Aréna» d'une valeur de 10 milliards F Cfa.

Selon le Chef de l'Etat, «Dakar Aréna répondra aux normes internationales et va aider à améliorer l'offre nationale en matière d'infrastructures». En attendant que d'autres infrastructures sortent de terre, c'est un grand gap qui est en passe d'être résorbé. Il restera la lancinante question de l'entretien.