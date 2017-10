Sénégal: Marche des impactées du TER à Pikine - La police disperse la foule et interpelle des manifestants

Les collectif national des impactés du Train express régional (TER) avait tenu à organiser une marche à Pikine Wakhinane.

Arrêt Train Bleu, pour dénoncer les sommes dérisoires proposées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) au titre des indemnisations de leurs concessions impactées par l'emprise du projet. Les manifestants ont buté sur la police qui est venue très tôt sur les lieux pour les sommer de quitter le site car ils n'ont brandi aucun document de l'autorité autorisant la marche. Face au refus des manifestants, une dizaine d'entre eux a été interpelé.

Pourtant selon Pape Abdoulaye Ly, porte-parole du collectif, une demande de marche a été introduite à cet effet. «Nous avions déposé une demande d'autorisation de marche auprès du préfet, le lundi de la semaine écoulée. Quand nous sommes allés, les autorités préfectorales nous ont fait savoir que les délais étaient trop courts et qu'il faudrait renvoyer la marche. Ce que nous avions fait. Après, nous avons déposé à nouveau une autre demande, il nous a donné un rendez-vous le jeudi. Ce jour-là, lorsque je suis parti, on m'a signifié que c'est l'adjoint du préfet qui devrait donner son avis sur le dossier. Il s'est trouvé que lui aussi n'était pas sur les lieux», a soutenu ce dernier.

Et de poursuivre: «j'y suis resté pendant 2 heures et je suis reparti. Le lendemain, un autre membre du collectif y est allé à nouveau pour prendre des informations. Il n'a trouvé personne à qui s'adresser sur place. Donc aujourd'hui (avant-hier) samedi, on ne pouvait plus reporter la marche», a expliqué Pape Abdoulaye Ly qui profère des menaces: «c'est peine perdue car la lutte va continuer. Ils n'ont qu'à arrêter tout le monde. Nous sommes déterminés car il est hors de question que nous nous laissions faire. C'est une question de dignité. Une maison est une richesse et nous ne laisserons personne nous la priver, surtout en nous imposant sa force. Nous allons nous faire entendre, quitte à y laisser notre vie».

En effet, relève-t-il, «l'Etat du Sénégal, par le billet de l'Apix, veut nous imposer des barèmes de 19.200 F CFA le m2, ce qui ne nous arrange pas. Cette somme n'est pas du tout favorable pour nous. C'est pour fustiger cela que nous avions décidé de faire une manifestation pour revendiquer nos droits, mais aussi dire que les 19.200F CFA le m2 du foncier de Pikine, ne nous convient pas». Pour le porte-parole du collectif, l'Etat n'a pas respecté le barème établi par la Banque mondiale. «Nous voulons qu'on nous reloge car le droit international dit que pour ces genres de projets, l'indemnisation doit être juste et préalable. C'est-à-dire que si on vous prend votre maison, on doit vous rembourser une qui est identique plus une indemnisation. L'Etat du Sénégal refuse de le faire. Il veut nous donner une indemnité sur le foncier et une autre sur le bâti. Et tout cela, ne fait même pas 12 millions de F CFA pour quelqu'un qui a une maison à Pikine.

A titre d'exemple, Pape Abdoulaye Ly ajoute: «moi qui vous parle, j'ai été convoqué à l'Apix pour une maison de 280 m2 construite en R+1. On me propose 24 millions de F CFA. Vous pensez qu'avec 24 millions de F CFA je pourrais avoir une maison pareille à Pikine où le foncier est cher. Il vous faut plus de 16 millions pour avoir un terrain de 150 m2, sans parler de la construction et les autres dépenses», s'est insurgé l'impacté du TER. Toutefois, il faut noter que les manifestants ont été relâchés dans la soirée. Pour le coordonnateur du collectif, Macodou Fall, d'autres actions seront organisées. Pour cela, les interpellations ne sont que pure intimidation qui ne les fera pas reculer.