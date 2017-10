Sénégal: Célébration de l'Achoura - Un retour aux valeurs et une révision des lois contre la criminalité prônés

Saër Ndao, le préfet du département de Mbour, a appelé les participants à cette ziarra à travailler pour un retour aux valeurs dans les familles, dans le but d'avoir des citoyens responsables. A l'en croire, cet exercice incombe à chaque chef de famille, c'est un gage pour la construction d'une société modèle. Il a aussi prôné une culture des idéaux de paix, du bien commun, de l'instruction et des connaissances.

Auparavant, Habib Kane a invité les fidèles à s'inspirer de l'image, des pratiques et du vécu du Prophète Mouhamed (PSL) pour donner à l'homme sa dimension la plus responsable, «se rabaisser pour permettre son accès à tous, être au service de son prochain».

