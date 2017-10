Sénégal: Serigne Modou Mbacké Bara Dolly avertit Macky Sall - «Il faut écarter définitivement Moustapha Cissé Lô à Touba»

Donc, pour lui, il faut que les "Santhianes", qui représentent la majeure partie de la population et les plus grands électeurs à Touba, se reconnaissent dans les politiques du chef de l'Etat. Pour ce faire, il pense qu'il faut donner aux responsables politiques leur dû, afin qu'ils descendent sur le terrain pour toucher la base, tout en remettant aux Serignes ce qui leur revient.

Il l'accuse, en outre, d'être à l'origine de la désunion qui existe à Touba. Pour lui, il y a des responsables politiques qui «ont peur de lui, car ils dépendent de lui». Dans la même lancée, il déplore la démarche de Moustapha Cissé Lô, à qui il reproche d'avoir attaqué des responsables politiques et des opérateurs économiques, notamment Aliou Sall, Cheikh Amar, ou encore Diagne Fall. Il estime que «c'est une manière de faire des ennemis au chef de l'Etat». Refusant tout leadership de Cissé Lô dans le département, il laisse entendre que c'est à eux de régler le problème et non le chef de l'Etat. Mieux, il trouve «qu'il faut écarter définitivement Moustapha Cissé Lô de Touba» pour espérer gagner les élections à venir.

La mouvance présidentielle, plus précisément l'Alliance pour la République (Apr), semble n'être toujours pas remise de sa défaite à Touba, face à la Coalition gagnante Wattu Senegaal, lors des législatives du 30 juillet dernier. Jusqu'à présent, le parti continue de faire le diagnostic de ladite défaite. Cette fois-ci, c'est Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, chef religieux, non moins responsable Apr à Touba qui revient sur les raisons de la perte de Benno Bokk Yaakaar (Bby) à ces élections.

La débâcle de l'Alliance pour la République (Apr) et de Benno Bokk Yaakaar à Mbacké lors des dernières législatives serait due à deux facteurs principaux, notamment l'implication de Moustapha Cissé Lô «vomi par les populations», ainsi que le mélange entre le coté religieux et celui politique.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.