Sénégal: Indemnité de logement - Déjà une tension entre le ministre et les syndicats

Selon lui, « le ministre oublie qu'il y a une loi de finances initiale et une loi de finances rectificative ». Abdou Faty du syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique va plus loin en annonçant déjà le dépôt d'un préavis de grève juste à la rentrée des classes prévue le 9 octobre pour les élèves.

En réaction à la sortie de son ministre de tutelle, le secrétaire général du Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (Cusems) tient à rappeler que « le Cusems et les autres syndicats d'enseignants ont signé un accord avec le gouvernement et non avec le ministère de l'éducation nationale seulement». «Il nous avait promis à Saly de porter cette question sur les indemnités à ses collègues du gouvernement».

Non inscrit dans le budget de 2018, les syndicats d'enseignants ruent dans les brancards sur la question de l'indemnité de logement et annoncent des préavis de grève.

