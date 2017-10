Sénégal: Lancement de la foire des innovations en éducation et formation - Cosydep promeut les conceptions positives

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'Education publique (Cosydep) a lancé officiellement hier, dimanche 1er octobre, la première édition de la foire des innovations en éducation et formation (Fief).

Elle se tiendra les 6 et 7 octobre, au centre culturel Blaise Diagne. Il s'agit de renforcer la collaboration entre les acteurs, de rendre visibles les innovations dans le secteur et faire évoluer les représentations négatives vers des conceptions positives.

La démarche, selon le coordinateur national de la Cosydep, consiste à susciter la créativité et l'innovation pour sortir des sentiers battus et susciter des changements dans les modes de penser et d'agir.

En fixant comme objectif d'influencer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques éducatives, la Fief, indique Cheikh Mbow, offrira un espace de partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'expériences porteuses de changements.

Ainsi, il est attendu des expositions par des organisations et institutions et de panels sur des thèmes émergents. La Fief donnera aussi l'occasion aux parents d'élèves des possibilités de troc de manuels scolaires entre apprenants et de dons de matériels destinés à des cibles défavorisées.

Cette initiative, rappelons-le, entre dans le sillage des activités innovatrices pour l'atteinte de l'Objectif de développement durable 4 qui réclame, selon Cheikh Mbow, plus de synergie, d'échanges d'expériences et de coordination des interventions dans le secteur.