Sénégal: Préparatifs pour l'effectivité de la rentrée des le premier jour - L'inspection d'académie rassure jusque dans les zones de frontière

Après demain mercredi 4 octobre est jour de rentrée des classes pour le personnel de l'éducation nationale au Sénégal. Les élèves reprennent le même chemin le lundi 9 courant pour neuf mois d'apprentissage.

En prélude à ce rendez-vous du donner et du savoir, l'inspection d'académie de Sédhiou multiplie les rencontres préparatoires avec toutes les familles d'acteurs du système éducatif pour l'effectivité des cours dès le premier jour de la rentrée. Cependant, le spectre des pluies susceptibles d'emporter ou d'immerger les abris provisoires habite toujours les esprits. L'académie rassure des bonnes dispositions et donne son quitus sur l'exécution des programmes de construction en zone de frontière.

C'est en effet la toute dernière ligne droite qui mène à l'ouverture des classes après demain mercredi pour le personnel enseignant et le lundi 9 octobre pour les élèves. Après plusieurs rencontres préparatoires, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheick Faye, rassure des bonnes dispositions prises pour l'effectivité du démarrage des cours dès le premier jour «depuis le retour du séminaire de Saly Portudal qui a regroupé tous les cadres de l'éducation, nous avons entamé une série de rencontres d'abord avec les autorités administratives locales et les parents d'élèves. Nous avons tenu un comité régional de développement (CRD) sous forme de bilan et d'actions à entreprendre pour une bonne rentrée scolaire et un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée».

Face aux chefs d'établissement, l'IA a rappelé que pour cela «il faut la mobilisation de l'ensemble des familles d'acteurs qui consiste à nettoyer les écoles et faire en sorte que tout soit prêt pour le démarrage des enseignements/apprentissages. Faire en sorte que les élèves aient le minimum d'outils comme des cahiers et des stylos pour commencer. Eviter que les élèves se fassent désirer le jour de la rentrée des classes comme ce fut le cas l'année dernière», a déclaré Cheick Faye.

Pour ce qui est des abris provisoires avec les craintes de la chute des pluies, «nous exhortons les chefs d'établissement à faire tourner les classes en dur ne serait-ce que le temps des dernières pluies. Il y'a aussi l'option des classes multigrades. Les abris ne doivent pas constituer un frein, il y'a toujours une solution transitoire» relève-t-il.

Les établissements en zone de frontière, un enjeu de souveraineté nationale

Au sujet des écoles en zone de frontière, l'inspecteur d'académie de Sédhiou rassure que «c'est une priorité de l'état du Sénégal. Un accent était mis sur l'accès ; tout cela a été consolidé jusqu'en 2012. Maintenant, il s'agit d'améliorer l'environnement scolaire et la qualité des enseignements/apprentissages».

Et de poursuivre sur les programmes de construction en cours «il y'a un programme en exécution pour 24 mois qui vise la résorption des abris provisoires. Le PASEB (Programme d'appui au système d'éducation de base) prévoit aussi la construction d'écoles clé en main dans les établissements partenaires de la coopération italienne à travers le PAEF surtout dans les zones de frontières car, les enjeux sont d'ordre de souveraineté nationale. Dans le PUMA (programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers) beaucoup de réalisations sont aussi prévues».

Les écoles de frontières entre abris et absence d'équipements

A Karoumbou près de Tanaff (sud-est), village situé à quelque cinq kilomètres de la frontière avec la Guinée-Bissau, le principal du collège Abdoul Aziz Diatta se dit prêt nonobstant quelques contraintes «à Karoumbou nous avons six classes pédagogiques et nous avons pris les dispositions pour nettoyer et désinfecter les écoles et les salles de classe. Nous avons un problème de tables-bancs et les élèves qui mettent beaucoup de temps avant de rentrer des vacances. Cependant, nous sommes en train de sensibiliser les parents», a indiqué M. Diatta.

Non loin de là, à Karantaba, Rita Coly Sarr, proviseur du lycée déclare, quant à elle, que la rentrée sera progressive en raison des préalables non encore résolus. «Nous avons connu quelque retard car on n'a pas encore désherbé, ni construit les abris provisoires. Cependant, nous ferons en sorte que tout soit prêt au plus tard cette semaine».

A la frontière avec la Gambie, le principal du collège de Bissary Dioub manque tout aussi de moyens mais Mame Amadou Yatma Kholle tient à l'effectivité des cours dès la rentrée. «Nous avons fait une commande de 40 «crintins» (tissage de bambou) pour fabriquer les abris provisoires. Nous restons mobilisés pour garder correctes ces constructions et démarrer à temps les enseignements/apprentissages», a-t-il confié.

Face à ces contraintes citées, l'inspecteur d'académie Cheick Faye, outre les assurances de l'Etat sur les programmes de constructions en zone de frontière, recommande une approche rotative autour des classes construites en dur, aux parents d'exhorter les élèves à se présenter à l'école et aux collectivités locales de libérer les subventions destinées à l'éducation dès la rentrée des classes.