Sénégal: Ardoise fiscale de l'assemblée nationale - Ousmane Sonko revient à la charge

Le tout nouveau député, investi dans la treizième législature, Ousmane Sonko, n'entend nullement lâcher du lest dans les combats qu'il menait en dehors de l'hémicycle.

Pour cause, l'ex- Inspecteur des Impôts et Domaines, radié de la Fonction publique, a remis au goût du jour la scabreuse question de la dette fiscale de l'Assemblée nationale, par le biais d'une note adressée à Moustapha Niasse et où il réclame le montant exact du passif de cette dette.

« L'année dernière, à pareille époque, je soulevais un cas patent de détournement fiscal impliquant l'institution que vous présidiez. Ces infractions répétitives avaient occasionné des redressements fiscaux des services compétents qui, à la date du 23 mai 2016, s'élevaient à un montant de six milliards cinq cent quatre-vingt-neuf millions sept cent huit mille neuf cent soixante-quatorze (6 589 708 974) francs CFA décomposé ainsi: Nature d'impôt Montants Retenues à la source 3 909 037 163 TVA précomptée 2 680 671 811. Total dette fiscale : 6 589 708 974 », a rappelé tout d'abord Ousmane Sonko dans sa note.

Et de poursuivre en faisant remarquer : « dans votre communiqué paru dans les colonnes du quotidien "l'Observateur" du 24 mai 2014, vous affirmiez notamment que cette dette fiscale était héritée et ne s'élevait qu'à seulement 120 809 722 de francs CFA.

Il s'agit là d'une fraude fiscale caractérisée, passible de sanctions fiscales et pénales conformément aux dispositions du code général des impôts ; d'autant qu'elle porte sur des impôts retenus sur les salaires et émoluments du personnel, des députés et des prestataires, ou de la TVA précomptée à vos fournisseurs, dont le reversement n'a pas été effectué ».

A l'orée de cette nouvelle législature, le député Ousmane Sonko veut l'assurance que de tels manquements graves à la gestion publique ont été correctement traités et ne se reproduiront pas. Pour autant, il a exigé de Moustapha Niasse « le montant exact du passif fiscal dont la nouvelle législature pourrait hériter de celle écoulée, le traitement consacré à son apurement, les responsabilités de ces manquements situées ou pas et les sanctions diligentées et enfin les précautions prises pour que ce honteux épisode dit de « l'impôt des députés » ne se reproduise sous la 13ème législature ».

Le patron de Pasteef/Les Patriotes finira sa note en préconisant tout simplement la mise en place de commissions ad-hoc, pour la prise en charge de cette question de la dette fiscale de la représentation parlementaire.