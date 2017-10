Sénégal: Week-end des Lions - Diafra Sakho et Mame Birame Diouf ouvrent leur compteur, Mbaye Niang s'illustre

Rappelé par le sélectionneur Aliou Cissé en vue du déplacement au Cap-Vert pour la 5ème journée des éliminatoires du Mondial 2018, Diafra Sakho a retrouvé le sens du but en ouvrant samedi son compteur en Premier League.

L'attaquant de West Ham a sauvé son équipe en marquant à la 90ème min le but victorieux face à Swansea. Au cœur de la controverse à l'heure de joindre la taniére, le néo-attaquant des Lions Mbaye Niang a également jailli en série A Italienne hier, dimanche 1er octobre, marquant le deuxième but de Torino face à Verone. Cette journée est également celle des premiéres pour Kalidou Koulibaly et Mame Birame Diouf qui ouvrent leurs compteurs dans leurs championnats respectifs.

Lancé sur le front de l'attaque à la 78ème minute, l'attaquant des Hammers a réussi à offrir la victoire de son équipe en signant son but à la 90ème minute de jeu. Dans la même foulée, Mame Birame Diouf faisait aussi parler de lui en ouvrant son compteur but au moment où il venait de prolonger fraîchement pour trois son contrat avec Stoke City. L'international sénégalais a ouvert la marque de son équipe qui s'est finalement imposée contre Southampton sur la marque de 2 à 1.

En championship, Famara Diédhiou a été incisif avec ce but qui a contribué à Bristol de s'imposer face à Ipswich (3-1).

En Serie A, les Lions se sont également illustrés à l'image de Mbaye Niang mais encore de son défenseur Kalidou Koulibaly de fort belle maniére.

Appelé en renfort en sélection nationale et au cœur d'une controverse, le jeune attaquant de Torino a réussi à scorer en offrant le 2ème but de son équipe face à Hellas Verone (2-2). Là où le défenseur Koulibaly clôturait à la 47e minute la marque en signant le 3ème but de son équipe face à Cagliari (3-0).

Le défenseur des Lions porte son compteur but à deux buts tout en permettant à son équipe de prendre provisoirement deux points d'avance en tête du classement sur la Juventus et l'Inter.

En France, les Lions ont été moins à la fête. Comme la perte d'Ismaila Sarr pour trois mois, ne suffisait pas, c'est autour du défenseur latéral Youssou Sabaly de rejoindre l'infirmerie avev sa blessure contractée lors du déplacement de Bordeaux au Paris Saint Germain. Avec au bout une lourde défaite des Girondins (6-2).

Younouss Sankharé en a toutefois profité pour marquer le premier but des Girondins, son 6ème but depuis le début de la saison en Ligue

Mondial 2018 - Cap Vert-Sénégal : Le forfait de Youssou Sabaly confirmé

Après le Rennais Ismaila Sarr blessé samedi 23 septembre et indisponible pour 3 mois, Aliou Cissé devrait faire une croix sur Youssouf Sabaly pour le match de qualifications au Mondial 2018 du Sénégal. Contraint de sortir sur blessure au cours du déplacement de Bordeaux sur la pelouse du PSG (2-6), le défenseur latéral de Bordeaux ne rejoindra pas la sélection du Sénégal qui a débuté hier, dimanche 1er octobre le regroupement.

L'annonce est de l'entraîneur des Girondins Jocelyn Gourvennec.

«Il a probablement une lésion à l'ischio-gauche, c'est pour ça qu'on a été obligés de faire un changement très tôt. Il ne partira pas en sélection au Sénégal», a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Le Sénégal, 3ème de son groupe (5 points), affronte ce samedi à Praia le Cap-Vert (6 points), en match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Un match qui devait être une première sélection pour Youssou Sabaly.