Afrique: Coupe du monde U17 - Le Niger

Passé en Coupe du Monde U-17 de la FIFA

Il y a un début à tout ! La Coupe du Monde U-17 de la FIFA voit le Niger faire ses premiers pas sur la scène mondiale. Le Mena ne s'étant jamais qualifié non plus pour la Coupe du Monde U-20, Inde 2017 marque la première apparition d'une sélection nigérienne sur la scène mondiale.

En route pour l'Inde

Après sa victoire 1:0 au match aller du deuxième tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U-17 de la CAF, le Nigeria, double champion du monde en titre, pensait que son expérience lui suffirait à se qualifier. Mais un but d'Abdoul Karim Tinni Sanda à la 90ème minute a permis au Niger de créer une énorme surprise au retour. A la CAN, le Mena Cadet a confirmé en se qualifiant pour les demi-finales, et pour Inde 2017. Les Nigériens se sont remis d'une entame laborieuse - nul contre l'Angola (2:2) et défaite contre le Mali (0:1) - en décrochant l'impérative victoire dont ils avaient besoin contre la Tanzanie (1:0) grâce à Ibrahim Boubacar Marou. Le Niger s'est incliné de justesse aux tirs au but contre le Ghana en demi-finale (0:0, 5:6 t.a.b.), puis contre la Guinée dans le match pour la troisième place (1:3), mais l'essentiel était fait.

Le sélectionneur

Tiemogo Soumaïla était déjà un monument du football nigérien avant de qualifier le Mena pour Inde 2017. L'ancien défenseur avait brillé par sa solidité et sa détente, et avait hérité du surnom d'Empereur. Ancien capitaine du Mena, il en a aussi été le sélectionneur dans les années 1990. Professeur d'éducation physique et sportive, le football n'étant alors pas professionnel au Niger, il s'est tourné vers une carrière d'entraîneur et a occupé le poste de directeur technique national en 1995 après des stages en Europe et au Brésil. A 54 ans, il est à la tête des U-17, prolongement direct de ses activités de directeur du centre de formation Atcha Académie.

La stat

1 - C'est la première qualification du Niger pour une Coupe du Monde, et ce n'est sans doute pas la dernière. Depuis quelques années, plusieurs programmes de développement ont été mis en place. Un centre technique national, financé par le projet Goal de la FIFA, a d'ailleurs été inauguré en mars 2017 par le Président Gianni Infantino.