Sénégal: Les 10 finalistes du Prix Découvertes RFI séléctionnés

RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat, ils lui offrent un soutien professionnel et une exposition médiatique.

Depuis, le chanteur s'est imposé comme l'un des paroliers majeurs de la scène R'n'b. En 2016, Singuila connaît son plus grand succès avec l'album "Entre deux" et notamment le titre "Rossignol", en duo avec Youssoupha, enregistrant plus de 17 millions de vues sur YouTube.

Singuila, est un chanteur français d'origine congolaise. Découvert par le Secteur Ä en 1998, il s'est fait connaître du grand public en 2003 grâce à son premier album "On ne vit qu'une fois" sur lequel on retrouve Lino d'Arsenic ou encore Jacky des Neg'Marrons.

Les finalistes sélections sont : Ayôdélé du Bénin, Willy Baby du Togo, M'bouillé Koité et Ami Yerewolo du Mali, Lab'l du Cameroun, Hans Nayna de l' Île Maurice, SOS de la Guinée, Prince Mo, du Gabon ainsi que Sarro et Def OMG du Sénégal.

