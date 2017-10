Congo-Brazzaville: Urbanisation - Le gouvernement engagé à achever les programmes de construction des logements

Il l'a fait savoir dans la déclaration rendue publique le 30 septembre, par le ministre de la Construction, de l'urbanisation et de l'habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, prélude à la Journée internationale de l'habitat célébrée le 2 septembre de chaque année dans le monde.

Cette année, explique le ministre, l'Organisation des Nations unies pour l'établissement humain encore appelée Onu-Habitat a décidé de commémorer cette journée sur le thème: « Politique de l'habitat et logements à coût modéré ».

La première année de mise en œuvre du nouvel agenda urbain adopté à la conférence « Habitat III » tenue à Quito, en Equateur, du 17 au 20 octobre 2016, poursuit-il, invite le Congo à intérioriser le développement urbain comme un des principaux facteurs de développement.

A cet effet, l'action du gouvernement comprend trois axes principaux afin de donner des solutions à la problématique d'urbanisation au Congo. Cette action passe par l'adoption et la promulgation du nouveau code de l'urbanisation et de la construction ; la dotation des villes de Brazzaville, Pointe-Noire, dix-sept autres communes et villes secondaires de nouveaux outils de planification urbaine : les schémas et plans directeurs d'urbanisation; la réalisation des projets pilotes de restructuration de quelques quartiers précaires à Brazzaville et Pointe-Noire avec l'appui des partenaires au développement ainsi que la poursuite et l'achèvement des programmes de construction des logements.

Rodrigue Ngouonimba a rappelé le programme de rénovation et de restructuration urbaine réalisé sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, ce programme a été marqué par la réalisation des programmes de construction des logements couplée à la municipalisation accélérée. « A ce jour, ce sont 3070 logements qui sont en construction à Owando, Oyo ; Kinkala, Kindamba, Sibiti, Madingou, Brazzaville, Pointe-Noire et Diosso. L'offre en logements reste toujours en deçà de la très forte demande », a-t-il indiqué

Le ministre a, en outre, encouragé tous les acteurs du secteur privé qui investissent dans le secteur immobilier.