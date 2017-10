Sénégal/Tunisie: Trois jeunes de Darou Salam en tests à l'Etoile du Sahel

Le milieu de terrain, Youssouf Bangoura, qui a pris part aux éliminatoires de la CAN de la catégorie, n'avait pas été retenu pour la phase finale de la CAN.

L'académie Darou Salam, fondée au début des années 2000, a formé plusieurs jeunes internationaux dont Ousseynou Cavin Diagne (Cadix, Espagne) et Habib Guèye qui ont pris part à la CAN et au Mondial des moins de 20 ans, respectivement, en Zambie et en Corée du Sud.

"Et sur place, ils ont eu une appréciation positive du niveau de nos jeunes et je peux vous assurer que leurs installations sont du haut de gamme", a expliqué le président qui vit en Italie.

Les trois jeunes footballeurs sont Maniang Diène Mbengue (arrière droit) et les attaquants Ibrahima Diallo et Bruno Mandiouba, a indiqué le président du club dakarois.

