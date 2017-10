Sénégal: "Al Amine, un guide d'une dimension spirituelle et sociale incommensurable"

Le chef de l'Etat a par ailleurs présenté à tous les Sénégalais, à l'occasion du nouvel an musulman célébré ce samedi, "ses vœux de santé, de prospérité, de paix et de concorde pour que notre pays réalise toutes ses ambitions de développement".

"Nous voyons dans le monde toutes les violences dont sont causes discorde et intolérance. C'est justement [avec] cette volonté de toujours consolider les fondements de la Nation à travers l'esprit civique que j'ai institué la cérémonie mensuelle de levée des couleurs [...]", a-t-il rappelé.

"Le Sénégal perd ainsi un guide d'une dimension spirituelle et sociale incommensurable. Avec générosité et altruisme, il a mis sa vaste culture, son ouverture d'esprit au service des hommes et de la Nation en enseignant tolérance, harmonie et culte du bien".

