Tunisie: Les nouvelles techniques permettent une reprise rapide des activités sportives

Contacté à cette occasion, Dr Karim B. Aicha --président du congrès et spécialiste en chirurgie orthopédique-- nous a indiqué que cette manifestation a permis l'étude de 3 axes principaux, à savoir «l'arthroscopie de la cheville», «les ruptures traumatiques de coiffe» et «la pathologie méniscale» et a comporté 12 conférences plénières à divers thèmes, dont notamment «les ruptures des tendons de l'épaule», «les ruptures des ligaments croisés du genou», « la chirurgie arthroscopique du ménisque, «la chirurgie arthroscopique de la cheville», le traitement arthroscopique des fractures du talus», «le traitement endoscopique du syndrome de Haglund»...

L'objectif de ce congrès --organisé par la Société tunisienne d'arthroscopie et de chirurgie du sport, en collaboration avec la Société francophone d'arthroscopie--, a-t-il ajouté, est la formation continue du cadre médical ainsi que la mise à jour des connaissances scientifiques et des nouveautés dans ce domaine. En effet, la nouvelle chirurgie arthroscopique permet une reprise rapide des activités sportives avec moins de risques et de complications. Cette chirurgie permet d'effectuer des opérations chirurgicales sans ouverture de la peau et ce pour une grande partie des pathologies ostéo-articulaires.

Nouvelles techniques chirurgicales de réparation du ménisque lésé

Au cours de sa conférence portant sur «la chirurgie arthroscopique du ménisque», le Dr Philippe Beaufils --éminent spécialiste en chirurgie arthroscopique à Paris-- a indiqué qu'il faut essayer toujours de sauvegarder le ménisque lésé pour permettre sa réparation au moyen des nouvelles techniques de la chirurgie arthroscopique, sans être obligé de recourir à son enlèvement en totalité ou en partie comme le faisaient les chirurgiens il y a 30 ans. En outre, a-t-il ajouté, l'opération chirurgicale arthroscopique de réparation du ménisque nécessite un matériel sophistiqué.

Pour sa part, Dr Karim B. Aicha a précisé, au cours de sa conférence portant sur «les conflits antérieurs de la cheville», que ces conflits consistent en vérité en l'apparition de douleurs chroniques de la cheville chez les sportifs dues à des entorses à répétition à ce niveau. Il a souligné que la chirurgie arthroscopique a amélioré le traitement des lésions qui, dans le passé, étaient traitées par une chirurgie conventionnelle. Il a signalé que le malade récupère rapidement ses activités physiques normales 2 ou 3 semaines après l'intervention chirurgicale arthroscopique.

Nouvelle technique de réparation du ligament croisé antérieur du genou

Au cours de sa conférence sur «la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou», Dr Nicolas Graveleau --spécialiste en chirurgie orthopédique à Bordeaux-- a abordé la nouvelle technique de réparation du ligament croisé antérieur du genou par endoscopie où il a signalé l'intérêt de l'utilisation de cette nouvelle technique qui permet une récupération rapide des activités du malade.

A noter que le Dr Thomas Bauer --spécialiste en chirurgie orthopédique à Paris-- a donné 3 conférences portant notamment sur «le traitement endoscopique du syndrome de Haglund», «la place de l'arthroscopie dans le traitement de l'instabilité latérale de la cheville» et «le traitement arthroscopique des fractures du talus».