Sénégal: Plan d'urgence pour la sécurité alimentaire - Démarrage des opérations de ciblage des familles bénéficiaires à Bambey

« Nous constatons que c'est un département qui méritait un appui. Bambey a toujours été un cadre de mise en œuvre des politiques publiques et s'est doté d'une plateforme en 2015 qui travaille en rapport avec les populations sur les changements climatiques et les réalités de la résilience », a dit M. Ndiaye.

Durant cette opération, des distributions de riz seront effectuées à raison de 20 kilogrammes par personne, et entre 40 kg et 200 kg par ménage.

Bambey a été choisi sur la base de critères définis par la Cedeao et le Cils. « Le département de Bambey est apparu comme ayant effectivement atteint un seuil où l'Etat devrait, dans son rôle de régulation, intervenir pour éviter que les populations ne tombent dans des situations plus difficiles », a expliqué le secrétaire exécutif du Pusa, Jean Pierre Senghor.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.