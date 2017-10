Guinée: Reforme du secteur de la sécurité - Plusieurs cadres supérieurs de la police formés à Conakry

De son coté, le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile Nawa Damé, dira « depuis un certain temps, il y a une série de formation qui est dispensée à l'intention des cadres du département, il faut les outiller pour pouvoir mettre en exergue la politique de reforme qui a été voulue par le président de la république.

Vue toutes ces reformes et le changement, il est important de donner quelques outils aux différents chefs de services qu'ils puisent s'approprier de ces reformes et d'affiler leur manière de gérer le personnel. Enfin de parvenir à un résultat que celui attendu, un meilleur fonctionnement du ministère, de la politique de sécurité et une meilleure satisfaction de la population.»

Un atelier de formation de quatre jours des cadres supérieurs de la police de Conakry, Boké et de Kindia sous le thème : « le management et le changement de conduite », a pris fin ce vendredi 29 septembre 2017, à Conakry.

