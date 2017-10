Sénégal: Dakar accueille mardi un forum sur la maîtrise globale des risques en Afrique de l'Ouest

La cérémonie d'ouverture, prévue à 9 heures à l'hôtel King Fahd Palace, sera suivie de la Conférence inaugurale axée sur « Politique nationale de sécurité et de santé au travail et regards croisés pour favoriser la performance économique ».

Ce 1er Congrès en Afrique Sub-saharienne est organisé en partenariat avec la Caisse de sécurité sociale (CSS).

Il s'est notamment fixé comme objectifs la promotion et l'harmonisation des politiques de sécurité et santé au travail et de maîtrise globale des risques.

Il vise aussi à favoriser les échanges institutionnels et professionnels ainsi que la promotion de solutions techniques et immatérielles pour la prévention et la maîtrise des risques.