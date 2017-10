Afrique: Réfugiés dans le monde - Le HCR appelle à plus d'efforts pour résoudre les conflits

« Des réfugiés qui arrivent souvent malades, traumatisés et affamés dans des régions frontalières isolées, dans des communautés souffrant de la pauvreté et du sous-développement.

Pourtant sur le terrain, avec la multiplication des conflits et des crises humanitaires, l'afflux des réfugiés et des déplacés internes ne faiblit pas.

« La coopération internationale a laissé la place à des réponses fragmentées, qui se traduisent par des mesures restrictives en matière d'asile et d'immigration, même dans des pays qui ont une longue histoire d'exil et de migration et une tradition d'accueil », a-t-il noté tout en mettant cette évolution sur le compte d'une « xénophobie croissante ».

Dans un monde en transformation rapide, il a ainsi exhorté de mettre l'accent sur la protection. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a d'ailleurs déploré que la question des réfugiés soit de plus en plus instrumentalisée à des fins politiques.

Plus de deux millions de personnes fuyant les guerres et les persécutions sont venues grossir depuis le début de l'année la population mondiale de réfugiés à l'heure où de nombreux pays leur ferment les portes en limitant le droit d'asile.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.