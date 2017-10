Kenya: Le PAM réduit les rations alimentaires pour les réfugiés au Kenya faute d'argent

Des échanges, du réseau, et pourquoi pas des affaires. Les rencontres Africa 2017 ont débuté… Plus »

Le PAM fournit une aide alimentaire aux réfugiés au Kenya sous forme de nourriture (céréales, légumineuses, huile végétale et farine enrichie en nutriments) et de transferts en espèces envoyés par des téléphones mobiles utilisés pour acheter des produits alimentaires frais auprès de commerçants locaux.

« En étroite collaboration avec le HCR (Haut-Commissariat pour les réfugiés) et d'autres partenaires, le PAM s'efforce de répondre aux besoins urgents en matière de nourriture et de nutrition des réfugiés et d'autres groupes vulnérables et demande à toutes les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux conflits et créer des conditions pour que les réfugiés rentrent à la maison », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes confrontés à une pénurie critique de ressources qui nous oblige à réduire la quantité de nourriture donnée aux réfugiés six mois seulement après la reprise des rations complètes », a déclaré Annalisa Conte, Représentante du PAM dans le pays dans un communiqué de presse. « Le PAM a besoin d'urgence de 28,5 millions de dollars pour couvrir adéquatement les besoins d'assistance alimentaire pour les réfugiés pendant les six prochains mois ».

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.