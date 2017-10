Cameroun: Le 2è pont sur le Wouri opérationnel en octobre

D'un montant global de 139,5 milliards de FCFA, ce second pont sur le fleuve Wouri dont les travaux durent depuis novembre 2013 était initialement financé à hauteur de 120 milliards FCFA, dont 86 milliards de francs de prêts octroyés par l'Agence française de développement (AFD) et une quotte part de 34 milliards de FCFA du Cameroun pour une durée de travaux de 36 mois.

Long de 800 mètres, ce pont comporte cinq voies de circulation et deux trottoirs et un viaduc ferroviaire.

« Actuellement, on est en train de s'activer pour finaliser le viaduc routier et le mettre en service comme prévu sur les deux sens Bonaberi-Deido », a déclaré Youssouf Bensala le chef de mission assistant au maître d'ouvrage.

