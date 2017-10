Cameroun: NGAOUNDÉRÉ - 08 agents des impôts déférés à Kondengui

Entre temps, le TCS se saisit du dossier et auditionne les mis en cause. Selon certaines indiscrétions, le receveur régional des impôts, quant à lui, aurait quitté le pays quelques jours avant l'arrivée de ladite mission à Ngaoundéré.

A la fin de cette mission spéciale, un gap de plus 200 millions est constaté. Ainsi, 13 agents des impôts, tous en service à la recette régionale à l'époque des faits, sont pointés du doigt. La première sanction n'a pas tardé à tomber. Le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, les relève tous de leurs fonctions quelques jours après et les met à la disposition de la direction des affaires générales.

Joint au téléphone l'ancien chef de centre régional des impôts ne trouve rien à dire. «Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Allez à la bonne source et cette source c'est l'actuel chef de centre régional des impôts en poste à Ngaoundéré ; je ne suis plus de ce côté», rétorque Jean Paul Menguélé. En effet, en juillet dernier, une mission de contrôle venue de Yaoundé a fait une descente sur le terrain. Cette mission avait pour seul objectif, d'évaluer la situation des versements des frais de timbres fiscaux de janvier 2015 à juillet 2016.

«C'est une manoeuvre de l'ancien chef de centre régional des impôts, Jean Paul Menguélé. On ne fait pas ça à ses anciens collaborateurs. Il était ici et maintenant qu'il est dans les services centraux, il est le premier à envoyer une mission d'enquête. Il pense que si on ouvre son dossier pendant cette même période, il sera aussi propre comme il le pense ? C'est de la méchanceté», fait savoir un agent des impôts en fonction.

Un mauvais vent souffle depuis un certain temps au centre régional des impôts pour l'Adamaoua, à Ngaoundéré. Depuis un peu plus d'une semaine, 08 agents de ce centre, sont écroués à la prison centrale de Kondengui, après plusieurs passages au Tribunal criminel spécial (TCS).

