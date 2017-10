Tunisie: A l'usure !

ESS : Balbouli, Neguez, Abderrazak, Boughattas, Konaté, Trabelsi, B. Amor, Bangoura, Brigui (Lahmar89'), Msakni (B. Belgacem 70'), Maraii (Chermiti78')

Ahly : Ikramy, Souleimane (Zakaria 86'), Ajayi, Fethi, Rabia, Samir, Maaloul, Said, Azaro (Gomaa 64'), Mhammed (Damerdesh 51'), Assoulia

Buts ESS : Brigui (16'), B. Amor (73')

Ahly : Gomaa(66')

L'opposition ESS-Al Ahly d'hier soir comme attendu avait une connotation fondamentalement tactique au point d'être assimilée à une partie d'échecs entre les deux camps,mais où les Etoilés pouvaient vraiment mieux faire,en attendant une 2e manche qui sera décisive.

En effet, après un premier quart d'heure assez prudent des deux côtés où Etoilés et «Ahlaouis» cherchaient à ne pas encaisser précocement de but afin de préserver leurs ressources mentales notamment pour le reste de la rencontre,et où le jeu s'est concentré principalement au milieu de terrain, les deux équipes commençaient à rentrer dans le vif du sujet. En effet,à la 13', Junior Ajayi a profité d'une mésentente entre Boughattas et Trabelsi aux abords de la surface de réparation pour armer un tir puissant à ras de terre qui est passé légèrement à côté du mentant droit. Touchés dans leur amour propre,les coéquipiers de Balbouli ont riposté à la 16', quand Brigui -- qui était un danger permanent sur la défense d'Al Ahly par ses débordements et par sa tendance à se faire oublier -- a réussi à ouvrir la marque d'un tir imparable suite à une centre précis de l'inévitable Neguez.

Un but qui a eu pour effet de booster le moral des étoilés aidés par un public survolté, puisque trois minutes après, c'est au tour de Bangoura d'armer un tir puissant capté difficilement par Ikramy. Dès lors,les protégés de Issam El Badri ont tenté de poser leur jeu et de revenir au score par l'intermédiaire de l'attaquant marocain Walid Azaro qui, suite à un décalage avec Ajayi à la 27', s'est trouvé face à Balbouli mais son tir a heurté le petit filet. Walid Mansour n'a pas été plus chanceux que son coéquipier à la 36', puisque son tir est passé légèrement à côté. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour assister à une réaction de la part des Sahéliens par l'intermédiaire de Bangoura dont le tir puissant a été stoppé en deux temps par le portier d'Al Ahly.

B. Amor, le libérateur

De retour des vestiaires, les intentions étaient diamétralement opposées entre une ESS cherchant à corser la note en prévision du match retour, et une équipe d'Al Ahly visant la réduction du score. En effet,après le tir enveloppé de Brigui à la 62' repoussé de justesse par Ikramy,la 66' a été fatidique pour les Sahéliens puisque suite à une erreur monumentale de Boughattas,Gomaa fraîchement incorporé à la place de Azaro est allé battre Balbouli, une égalisation qui est tombée comme un couperet pour le public étoilé.

Mais, les protégés de Velud ont eu le mérite de ne pas abdiquer, puisqu'à la 69', le même Boughattas a vu sa déviation de la tête passer à côté. Quatre minutes plus tard, B. Amor, meilleur acteur sur le terrain, quel abattage !, a réussi à libérer ses camarades d'un tir croisé puissant des 25m qui a trompé la vigilance de Ikramy totalement battu, un chef-d'œuvre qui a donné des ailes aux locaux qui ont failli tripler le score par l'intermédiaire de Trabelsi dont le bolide a été stoppé difficilement par le portier égyptien.

Au final, les Etoilés ont fait l'essentiel face une formation d'Al Ahly respectable mais non insurmontable. Espérons que le but de Gomaa ne jouera pas un mauvais tour pour des Sahéliens qui savent voyager lors du match retour.