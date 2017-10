Tunisie: Riadh Charfi - «Des moyens bien plausibles»

Pour notre interlocuteur, «l'argument majeur qui fait de la Tunisie un candidat sérieux pour s'octroyer le billet de qualification, c'est qu'il lui suffit de remporter cette rencontre face à la Guinée sans attendre la suite du parcours.

Et puis, cette dernière jouera sans ambition aucune face aux nôtres, après avoir perdu ses dernières chances dans la course. Par contre, nos représentants joueront à l'occasion leur va-tout pour l'emporter, d'autant que l'ambiance qui prévaut parmi le groupe est enthousiasmante, son moral est au beau fixe, et sa motivation est des plus grandes, condition sine qua non pour relever tous les défis et atteindre les objectifs escomptés... Autant de motifs qui renforcent les chances de nos représentants d'atteindre l'objectif visé, qu'est la victoire, sachant bien qu'en football les matches se gagnent surtout moralement».

Dr Riadh Charfi a aussi mis en garde nos représentants contre tout excès de confiance, en ce sens que «chaque match a ses spécificités, et qu'il se joue sur le terrain, ce qui amène à dire que rien n'est gagné d'avance. Il revient à nos représentants de faire preuve de concentration, de soucis de bien faire et d'application.

Quant à la tactique la plus appropriée dans ce match à grand enjeu, elle doit reposer, selon lui, sur «une défense bien organisée, de manière à assurer la couverture escomptée, tout en assurant la mainmise sur le compartiment névralgique du milieu de terrain pour imposer son style de jeu, jouer sur ses points forts, et aussi sur les points faibles de l'adversaire pour en recueillir les dividendes.

Aussi, plusieurs atouts devraient-ils être pris en considération. En premier lieu, la diversification du jeu pour résoudre certains problèmes rencontrés au cours du match, éviter de subir la pression de l'opposant, tout en développant un jeu offensif rapide, à travers des combinaisons bien ficelées et des contres, sachant bien qu'en football, la majorité des buts sont réussis au moment où l'équipe adverse tente de mener des contres. Aussi, faut-il accorder aux transitions offensives et défensives l'intérêt primordial pour assurer la mainmise sur le cours du jeu».

«Cette façon de jouer est l'attribut, selon notre invité, du football moderne».

«A nos représentants d'en recueillir les dividendes», a-t-il souligné.