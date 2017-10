Tunisie: Une meilleure cohésion

Cette expérience d'intégrer dans le club Tunisie des Tunisiens de l'étranger en masse n'a pas porté le fruit escompté puisqu'on s'est trouvé privé de phase finale de la Coupe du monde à maintes reprises et orphelin de titre continental après la fameuse épopée de Roger Lemerre.

Que de temps gâché! Aujourd'hui, on sent que cette équipe nationale va mieux et dégage une bonne santé. L'arrivée d'un technicien tunisien, en l'occurrence Nabil Maâloul, est plutôt considérée comme bénéfique. Lui, qui a été joueur international puis entraîneur, a su apporter son expérience à un groupe jeune et ambitieux et qui ne demandait qu'à être bien encadré. L'entraîneur national possède le sens de la communication, un atout non négligeable qui aide les joueurs à mieux s'entendre. C'est reposant, sur le plan mental, de travailler dans la sérénité. C'est le cas aujourd'hui au sein du onze de Tunisie.

Un groupe soudé

Œuvrer donc dans de bonnes conditions permet sans aucun doute de gagner en cohésion. Le choix de Nabil Maâloul de constituer le noyau dur de l'équipe de joueurs locaux, en grande partie issus de l'ESS et de l'EST, lui a donné une assise assez solide. Le fait de ne pas mêler trop de joueurs évoluant dans des championnats étrangers a permis d'abord de détendre l'ambiance environnante et puis de donner l'occasion aux jeunes talents locaux de se soutenir mutuellement aussi bien en dehors du terrain que dedans.

On pense tout particulièrement à Mathlouthi, Taha Yassine Khénissi, A.Maâloul qu'on considère comme local, Aymen Ben Amor. Dans un tel contexte, Sliti, Ben Youssef, Khazri deviennent encore plus motivés pour se distinguer et par conséquent apporter le plus à l'équipe.

Une ossature bien de chez nous renforcée par les meilleurs «étrangers» qui le méritent. Voilà pourquoi le club Tunisie a fait des progrès et a gagné en cohésion. Personne ne s'est senti lésé, frustré. Cette situation, nouvelle du reste par rapport à ces dernières années, pousse tout Tunisien à donner le meilleur de lui-même pour faire honneur aux couleurs qu'il porte!