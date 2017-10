Tunisie: Mrad Mahjoub (ex-sélectionneur national) - «Maâloul ne doit pas rompre cet équilibre»

Le nul (2-2) a servi d'excellente leçon pour tous, et ce, malgré une vilaine appréciation de notre entame de match. Car c'était comme si nous tenions à mettre en valeur le potentiel des Congolais en leur demandant de venir nous attaquer.

Bref, ce fut là un comportement de débutants. Heureusement qu'on a su rectifier le tir et sortir une deuxième mi-temps exceptionnelle. Les hommes de Maâloul ont dès lors prouvé ce qu'ils veulent. Je ne crois pas qu'ils vont rompre cet équilibre.

Personnellement, je demeure optimiste. L'équipe a de l'énergie et tous les ingrédients pour imposer sa loi et se qualifier. Elle a déjà mis un pied au Mondial russe. Maintenant, il lui faut aller là-bas arracher le ticket de la qualification».

«Sliti indispensable»

«S'ils doivent se méfier d'un danger quelconque, nos joueurs devraient se méfier d'eux-mêmes. Ils doivent garder intacte la flamme de cette motivation et de cette envie d'aller de l'avant. Et attention à l'arrogance ! Tout un peuple se tient aujourd'hui derrière son team favori. Les copains de Mathlouthi ont compris qu'ils ont une importante mission à achever. Ils doivent se sentir bien dans leur peau.

Une confiance partagée les habite. On sent qu'ils ont des repères qu'ils ne doivent plus lâcher. Avec un Naïm Sliti aussi rayonnant et que je trouve indispensable à l'équipe, et un axe défensif assez solide, on peut aller loin. Il faut toutefois trouver un latéral droit racé. Tout le flanc droit reste, en effet, à améliorer. Mais dans l'ensemble, cette équipe m'inspire confiance. A elle de tenir ses promesses !».