Ainsi peut-être certains camerounais acquis à la répression sanguinaire et mortelle commenceront à comprendre qu'une société civilisée se doit d'accorder une valeur inestimable à toute vie humaine, y compris à celle de leurs compatriotes qui ont eu le seul tort de ne parfois pas partager les mêmes opinions qu'eux et de nourrir une autre ambition pour leurs enfants, que l'éternité d'un enfer totalitaire.

Alors que dire face à ce discours indécent, répété y compris dans les réseaux sociaux par des individus visiblement déséquilibrés par 35 années de tyrannie sanguinaire, et qui ont fini par banaliser le massacre des populations civiles, au motif que ces dernières n'auraient reçues « que des « balles perdues... et les auraient finalement « bien cherchées » voire méritées?

