Cameroun: Michaëlle Jean exprime sa vive préoccupation face aux tensions dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du pays

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, suit avec une vive préoccupation l'évolution de la situation au Cameroun marquée ces dernières semaines par des tensions violentes et des incidents affectant la sécurité dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du pays.

« Les tensions en cours dans ces régions du Cameroun sont très préoccupantes. La violence ne doit jamais être une option pour se faire entendre. J'invite par conséquent toutes et tous à faire preuve de responsabilité et de la plus grande retenue. Il est crucial de privilégier, en toutes circonstances, les voies pacifiques et du dialogue à l'heure où les Camerounaises et les Camerounais sont plus que jamais déterminés à garder ensemble le cap sur la croissance et la stabilité de leur pays » a déclaré Michaëlle Jean.

« Pensons à ces enfants qui doivent jouir d'un des droits fondamentaux, que constitue le droit à l'éducation. Évitons de compromettre leur avenir. Ils ne nous le pardonneront jamais », a-t-elle poursuivi.

La Secrétaire générale prend note des mesures engagées par les autorités camerounaises pour répondre aux attentes des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les encourage à poursuivre, sans relâche, cette dynamique d'apaisement, y compris à travers un dialogue direct et inclusif basé sur la nécessité de préserver la coexistence pacifique, fraternelle et solidaire dans la diversité, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Cameroun.

Elle renouvelle la disponibilité de la Francophonie à apporter, en lien avec les partenaires internationaux, toute sa contribution à l'apaisement de l'environnement politique et à la poursuite de la paix sociale au Cameroun.