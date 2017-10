Burkina Faso: Ouahigouya - l'UPC mène une opération de charme auprès des femmes du secteur 3

Pour elles, malgré les multiples engagements et les promesses de changement, rien n'a véritablement bougé. Au contraire, ont-elles soutenu, les conditions de vie des femmes et des citoyens en général se dégradent de jour en jour.

A leur tour, les femmes du Groupement Téga-Wendé ont donné leur lecture de l'engagement politique de la femme et partagé leurs expériences politiques jalonnées de déception et d'insatisfaction.

Elle a ensuite évoqué la nécessité pour les femmes de s'engager davantage en politique. «Les femmes sont les mieux placées pour défendre la cause féminine», a-t-elle laissé entendre. En Outre elle a affirmé qu'à l'UPC, la politique est conçue comme un instrument de développement et non d'asservissement de la femme.

A l'issue d'une présentation des membres de la délégation et de celles du bureau de Téga-Wendé, Mme Henriette ZOUMBARE a fait un rappel historique de l'UPC, et partagé avec les femmes les valeurs si chères au parti du lion.

