Tunisie: Mahmoud Bacha (entraîneur de la sélection juniors) - «Rester vigilant»

Dans leur dernier match, les Aigles de Carthage ont montré qu'ils ont des ressources. Remonter deux buts de retard à Kinshasa, ce n'est pas donné à tout le monde.

Ce qui a changé depuis l'arrivée de Nabil Maâloul, c'est surtout l'ambiance générale de travail.

Lors du passage du Polonais Henry Kasperczak, tout le monde a fini par stagner et dormir sur ses lauriers. N'oublions pas non plus le rôle décisif de la fédération qui a su prendre les mesures indispensables afin de remettre le train sur les rails.

Non, je ne redoute pas particulièrement de grands effets de l'élimination récente des coupes africaines des clubs sur les internationaux venant de l'Espérance Sportive de Tunis et du Club Sportif Sfaxien. Dans le football moderne, le joueur est sensé être habitué à ces changements rapides et fréquents de trajectoire. Il est amené à passer rapidement de la victoire à la défaite et vice-versa... En tout cas, son intérêt consiste à remonter très vite la pente».

« Un milieu capable de tout »

«Nos atouts consistent surtout en un compartiment médian capable tout à la fois de couvrir la défense et de produire le jeu offensif avec un même bonheur. Il a su réagir de la meilleure manière qui soit au second half dans la capitale congolaise. Je vois nos représentants capables de forcer la décision, samedi prochain au stade 28-Septembre de Conakry et de ramener la qualification devant le Syli national. A condition de ne pas prendre ce voyage comme une promenade de santé. Il faut achever le travail là-bas.

Une qualification agirait comme un remède aux soucis du foot national. Ses bienfaits seraient aussi bien financiers que sportifs. Cela réhabiliterait d'une certaine manière le football national. Cela servirait d'excellent stimulant pour lui donner des raisons de travailler sereinement dans l'union et la concorde».