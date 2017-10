Tunisie: Pour un nouvel essor !

C'est le leitmotiv commun qui galvanise tout un chacun, joueurs, staff technique et dirigeants, en vue d'assurer les moyens propres pour faire un parcours prodigieux en championnat.

La position de l'équipe au classement est d'ailleurs bien reposante avec une quatrième place et un capital de 8 points, suite à deux résultats de parité 0-0 avec l'USM et 1-1 devant le ST, au début de la compétition, puis deux éclatantes victoires aux dépens de la JSK (4-0) et du S.Gabésien (3-1). Il s'agit, selon l'entraîneur adjoint de l'équipe, Karim Nafti, «de poursuivre le chemin dans cette épreuve avec le souci de bien faire et d'être concentrés... Nous croyons en nos moyens et nous sommes bien décidés à relever tous les défis», a-t-il enchaîné.

Des raisons d'y croire

En fait, cela s'est traduit à travers la somme d'efforts fournis au cours des dernières séances d'entraînement, et où l'ensemble s'est dépensé sans compter. Soumis à deux séances par jour, l'équipe a fait montre de beaucoup d'application et d'abnégation, ce qui a conféré au travail entrepris plus de confiance en l'avenir.

Et puis, le retour au top niveau de certains joueurs qui ont passé des périodes difficiles, dues à des problèmes de santé, a renforcé beaucoup plus le moral de l'ensemble. A cet égard, on retient surtout la forme affichée par le revenant Rami Jridi, bien décidé à reprendre sa place parmi l'équipe. Tout comme Houssem Dagdoug, dont l'absence lors des dernières échéances a grandement pesé sur le rendement de l'équipe au niveau de la partie gauche. Son suppléant, Raymond Monday, n'a pu combler le «vide» ni apporter le plus escompté.

Avec Jridi et Dagdoug, on s'attend à voir prochainement le jeune défenseur axial Héni Amamou, aligné au poste, lui qui vient de réintégrer le groupe, après avoir renouvelé son contrat avec le club.

Le joueur a été, faut-il le préciser, mis à l'écart par le bureau directeur au terme de la saison écoulée pour avoir refusé de prolonger le contrat qui le lie au club, sans l'amélioration de ses revenus, ce qui vient d'être surmonté après l'accord à l'amiable survenu entre les deux parties, il y a quelques semaines.

Un renfort de taille pour l'ensemble, eu égard aux potentialités dont dispose le joueur.

L'avis du président Khemakhem

Le président du club, Moncef Khemakhem, vient d'ailleurs de confier que les causes qui ont été derrière l'élimination des siens de l'épreuve de la CAF sont dues à certaines absences parmi le groupe qui ont pesé sur son rendement collectif: «Le CSS, avec le retour de certains éléments à l'apport certain, devrait retrouver son "allure" et son "poids" dans la hiérarchie de la Nationale», a-t-il souligné, tout en précisant que des renforts lui seront apportés à travers des recrutements bien ciblés.

Deux renforts de taille

A cet égard, on vient d'apprendre que deux joueurs africains ont signé des contrats avec le club s'étalant sur quatre saisons.

Le premier, du nom de Ronald Chtiyou, de nationalité zimbabwéenne, âgé de 25 ans, est un avant de métier et international de son état qui vient de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, en attendant sa qualification au mois de décembre prochain à la fin de la sanction émanant de la Fifa qui interdit au CSS tout recrutement jusqu'à la fin du mercato actuel.

L'autre joueur africain, qui vient lui aussi de signer avec le CSS, est le Nigérian Maykel Iban, âgé de 23 ans (né le 24 mars 1994). Le joueur avait évolué au cours des deux précédentes saisons sous les couleurs du club Kadiogo, du Burkina Faso, au poste d'avant.

Avec eux, d'autres renforts viennent d'être injectés parmi l'ensemble, comme l'ex-joueur de l'OBéja, Yacine Chammakhi, et l'ex-sociétaire du SAMB, Mohamed Amine Khlioui.

Comme quoi, on s'apprête à entrer dans le vif du sujet, avec des renforts dont on attend beaucoup.