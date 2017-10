Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Week-end européen - Bakambu voit triple, Kalou écoeure le Bayern

Avant la trêve internationale, Cédric Bakambu a brillé avec Villareal. L'attaquant congolais a porté son équipe en championnat dimanche contre Eibar.

En Allemagne, Salomon Kalou plonge encore plus le Bayern Munich dans le doute.

Allemagne (Bundesliga J7)

Carlo Ancelotti parti, le Bayern Munich ne se porte pas mieux. Le club bavarois a été accroché 2-2 par le Hertha Berlin. l'Ivoirien Salomon Kalou a inscrit un but pour le club de la capitale.

France (Ligue 1 J8)

Match spectaculaire entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. 6 buts au total pour une victoire 4-2 des Phocéens. L'Ivoirien Jean Michael Séri a pourtant marqué un but pour les Rouge et Noir.

Anges est revenu de loin dans son match contre Lyon. Mené 3-1, le SCO a profité de la supériorité numérique pour revenir au score à 3-3 avec des buts du Camerounais Karl Toko Ekambi et de l'Ivoirien Ismael Traoré.

Souleymane Camara a une nouvelle fois confirmé son statut de Super sub. le Sénégalais est sorti vendredi du banc et offrant le point du match nul 1-1 à Montpellier devant Monaco.

Bordeaux a subi la loi du PSG qui écrase tout sur son passage. Les Girondins se sont inclinés 2-6 avec une réalisation du Sénégalais Younousse Sankharé.

Le Franco-tunisien Saif Eddine Khaoui a inscrit un joli coup-franc pour offrir la victoire 2-1 à Troyes devant saint-Etienne.

Italie (Serie A J7)

Naples reste en tête du championnat, toujours invaincu. Nouveau succès 3-0 devant Cagliari avec un but du Sénégalais Kalidou Koulibaly.

Udinese explose la Sampdoria 4-0 avec une réalisation du penalty de l'Ivoirien Seko Fofana.

Espagne (La Liga J7)

Belle performance de Cédric Bakambu. le Congolais a offert les 3 points à Villareal devant Eibar (3-0, en inscrivant les 3 buts du match.

Angleterre (Premier league J8)

Le Malien d'origine Abdoulaye Ducoure a inscrit un but lors du match nul 2-2 de Watford à West Bromwich Albion.

Non convoqué avec le Sénégal Mame Biram Diouf en profite pour marquer un but et participer au succès de Stoke City 2-1 devant Southampton.

Dans le duel des frères Ayew entre Andre et Jordan lors de West Ham - Swanea (1-0), c'est le Sénégalais Diafra Sakho qui a brillé, inscrivant l'unique but du match.

Arsenal reprend du poil de la bête en championnat avec un succès 2-0 devant Brighton grâce à un but du Nigérian Alex Iwobi.