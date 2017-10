Angola: Les dossiers de l'habitation et du Plan dans les priorités du ministère

Luanda — Le Ministère angolais de l'Aménagement du territoire et Habitation va travailler sur les dossiers de l'habitation, de l'Administration du Territoire et du Plan dans l'exécution des politiques et des projets.

La ministre de l'Aménagement du Territoire et Habitation, Ana Paula de Carvalho, a tenu ces propos lors de la cérémonie de remise et reprise avec l'économiste Branca do Espírito Santo, qui a cessé ses fonctions en qualité du numéro un de l'Urbanisme et Habitation.

Dans son intervention, Paula de Carvalho a promis de travailler pour honorer ce ministère, et a demandé la collaboration de tous les fonctionnaires du secteur dans cette mission.

"Unis nous serons capables. C'est une équipe que je connais très bien et tous me connaissent. J'espère compter sur vous tous », a dit la ministre.