Angola: Multiplication d'initiatives des investisseurs privés

Luanda — Le nouveau ministre angolais du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior, a défendu lundi la nécessité de multiplier les initiatives qui engagent les investisseurs privés dans les réseaux de commercialisation, conservation, logistique en tenant compte du contexte de l'économie du marché en vue de réduire le poids du rôle de l?Etat.

Dans une déclaration faite à la cérémonie de remise et reprise faite avec le ministre sortant, Fiel Constantino, Joffre Van-Dúnem Júnior, a souligné que l'Etat se réservait le rôle de régulation, de contrôle du commerce interne et transfrontalier ainsi que la rationalisation des importations et la défense du consommateur, diminuant dans ce sens le prix et l'inflation.

Selon lui, l'Etat se réserve aussi les politiques de développement et de diversification des exportations non pétrolières face aux stratégies adéquates, notamment celles qui intègrent le pays dans la région, la simplification des processus et l'augmentation de la compétitivité.

Sans parler de ses priorités, le nouveau titulaire du commerce a souligné la nécessité d'encourager la croissance des biens qui peuvent être produits dans le pays dans le cadre de la diversification, et l'augmentation de l'offre nationale et du Commerce rural.

Né le 23 mai 1949, le responsable du Commerce est licencié en Economie des années 70 de l'Université Agostinho Neto.

Dans les années 2000, il a assumé le poste de Président du Conseil d'Administration de diverses entreprises, publiques et privées, notamment Agrinvest, Água de Bom Jesus, Sul Engenharia et Vanan, commerce, industrie et représentation.

Il fut également responsable de plusieurs entreprises aux USA, Cuba et Portugal. En 2014, il a dirigé en qualité de Président du Conseil d'Administration l'entrepôt douanier de l'Angola.