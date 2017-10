Angola: La ministre de l'Environnement élit l'éducation environnementale comme priorité

Luanda — La ministre de l'Environnement, Paula Francisco Coelho, a déclaré lundi à Luanda que les programmes de formation, dans le domaine de l'éducation environnementale et la problématique de l'assainissement de base en général étaient quelques-unes des priorités de son secteur.

La gouvernante, qui intervenait à la cérémonie de remise et reprise, a souligné que la composante de collecte et la sélection de déchets solides, des déversements d'hydrocarbures et le renforcement des politiques sectorielles liées à la flore et à la faune étaient d'autres priorités.

Elle a indiqué qu'il allait effectuer une vérification des infrastructures en construction pour la mise en œuvre de l'intégration de l'Angola, par le biais du département de l'environnement, tant au niveau régional comme international.

"En général, le plus grand défi de ce secteur est sa transversalité, car il faut suivre l'orientation dominante du Président de la république, João Lourenço, que nous a conseillé de travailler ensemble pour atteindre les objectifs", a-t-elle affirmé.

Le ministère de l'Environnement est responsable de la coordination, conception, mise en œuvre et du suivi des politiques environnementales, en particulier dans les domaines de la biodiversité, des technologies environnementales et de la prévention et évaluation des impacts environnementaux.

La ministre de l'Environnement et d'autres membres de l'Exécutif angolais ont été investis à leurs fonctions samedi dernier lors d'une cérémonie dirigée par le Président de la République, João Lourenço.