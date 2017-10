Afrique: Six athlètes africains nominés pour les titres des meilleurs athlètes 2017

Les meilleurs athlètes seront désignés à l'issue d'un vote où 50 % des points seront octroyés par les membres du conseil de l'IAAF, et l'autre moitié par les votes de la Famille de l'IAAF et du public.

Chez les hommes, sont nominés le Kényan Elijah Manangoi, champion du monde du 1.500m en 3.33.65, le Sud-Africain Luvo Manyonga, champion du monde du saut en longueur, avec un bond de 8m 48, et son compatriote Wayde Van Niekerk, champion du monde du 400m (43.98) et médaillé d'argent au 200m (20.11).

Il s'agit, pour les dames, de l'Ethiopienne Almaz Ayana, championne du monde du 10.000m (30.16.33) et médaillée d'argent au 5.000m (14.40.35), de la championne du monde du 5.000m, la Kényane Hellen Obiri (14.34.86), et de la Sud-africaine Caster Semenya, championne du monde du 800m (01.55.16) et médaillée de bronze du 1.500m (04.02.90).

Ces six athlètes font partie d'une première sélection de 20 athlètes (10 filles et 10 garçons) choisis par un panel d'experts de l'instance chargée de l'athlétisme mondial, précise la même source.

Dakar — Six athlètes africains, trois femmes et autant d'hommes, ont été nominés pour les titres des meilleurs athlètes de l'année 2017 par des experts de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), annonce cette instance sur son site Internet.

