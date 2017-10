Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'alimentation - Plusieurs activités prévues au pays pour l'édition 2017

« Nous savons que le Pool constitue avec la Bouenza une bonne partie du grenier du Congo, mais l'agriculture est en berne depuis un certain temps dans cette région à cause de tout ce qui s'y passe. Pour nous, c'est aussi l'occasion de penser sur la manière d'aider ces populations à se mettre débout parce que pour pouvoir vivre, il faut s'alimenter et pour s'alimenter il faut faire l'agriculture. Parce que c'est ce que les communautés rurales savent faire, c'est sur cela que leur vie est basée », a conclu Suze Percy Filippini.

D'après elle, ces activités qui s'achèveront le 24 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de l'Onu, permettront à la FAO d'ouvrir son bureau au public et d'organiser en partenariat avec l'INSAF un forum au rectorat de l'université Marien Ngouabi. « Tout le monde est attendu à cette marche. Ce sera un samedi, c'est donc une occasion pour les familles de sortir pour la marche et marquer cette journée », a-t-elle invité.

La Journée mondiale de l'alimentation sera célébrée le 16 octobre sous le thème : « Changeons l'avenir des migrations ». Ainsi, plusieurs activités sont prévues parmi lesquelles une marche organisée le 14 octobre pour marquer la commémoration des 40 ans de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en République du Congo et la Journée de la femme rurale. Après la cérémonie officielle de la journée le 16 octobre, s'en suivront le 17 les célébrations de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Il y aura aussi une journée portes-ouvertes à la FAO avec des expositions de producteurs agricoles, des transformateurs des produits agricoles.

